Один человек пострадал в аварии в центре Москвы

В Тверском районе столицы столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на улице Чаянова. В результате ДТП пострадала одна девушка, ее сейчас осматривают медикам. Известно, что она получила травму головы.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.
2 июля на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пять человек были доставлены в больницу, четверо из них – дети. Сообщалось, что женщина, двигаясь в сторону области, выехала на встречную и не справилась с управлением.
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