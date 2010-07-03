Один человек пострадал в аварии в центре Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Тверском районе столицы столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на улице Чаянова. В результате ДТП пострадала одна девушка, ее сейчас осматривают медикам. Известно, что она получила травму головы.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

2 июля на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пять человек были доставлены в больницу, четверо из них – дети. Сообщалось, что женщина, двигаясь в сторону области, выехала на встречную и не справилась с управлением.

