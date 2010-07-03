Человек погиб и трое пострадали в ДТП в Серпухове

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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Серпухове, сообщает Агентство "Москва". В результате один человек погиб, еще трое пострадали.

Автомобили столкнулись в ночь на 4 июля на улице Ворошилова. Водитель BMW Series 3 по невыясненной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Последняя от удара столкнулась с BMW X5.

Жертвой оказался водитель BMW Series 3. В Kia Rio пострадали водитель и пассажир. Также незначительные травмы получила девочка 2012 года рождения, находившаяся в детском кресле.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.