Сотрудника аэропорта Домодедово сбила машина на стоянке для самолетов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудника столичного аэропорта Домодедово сбил автомобиль на стоянке для самолетов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Инцидент произошел на месте стоянки самолета. Сотруднику была оказана медицинская помощь. Далее он был госпитализирован в медучреждение", – говорится в сообщении.

Расследовать причины будет специально созданная комиссия.

В конце прошлого года в аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП. В результате происшествия пострадали два человека. Водитель автомобиля не справился с управлением после конфликта, который у него произошел с другим участником движения. В результате он въехал в КПП и сбил охранника. Пострадал и сам водитель.

