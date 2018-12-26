В Домодедове автомобиль протаранил КПП

В аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП

В аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП, сообщил телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, водитель автомобиля не справился с управлением после конфликта, который у него произошел с другим участником движения. В результате он въехал в КПП и сбил охранника. "Интерфакс", в свою очередь, сообщает, что водитель наехал на КПП по неопытности. "Водитель с небольшим опытом взял машину, но не рассчитал свои возможности и метеоусловия и, выезжая с парковки, не справился с управлением". Данные о попытке проезда на территорию аэродрома не подтверждаются.

По некоторым данным, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых служб столицы. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.