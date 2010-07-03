Машина насмерть сбила перебегавшего МКАД пешехода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, который перебегал Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).

Как сообщили ТАСС в понедельник, 8 июля в пресс-службе ГИБДД по столице, инцидент произошел в районе 23-го километра.

Отмечается, что пешехода скончался от полученных травм.

Ранее в центре Москвы девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, сбил мотоциклист.