Байкер сбил девушку в центре Москвы

В центре Москвы байкер сбил девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Авария произошла на Нижней Краснохолмской улице, сообщает телеканал Москва 24.

После столкновения с пешеходом, мотоциклист влетел в стоявший автомобиль Skoda. В результате пострадали и девушка и байкер.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее один человек пострадал в аварии с участием двух легковушек в Выхине-Жулебине. ДТП произошло в районе дома № 1 в Ташкентском переулке.