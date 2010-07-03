Человек пострадал в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления ГИБДД.
"Примерно в 21:00 на Варшавском шоссе в районе дома № 135 водитель автомобиля совершил наезд на стоящую машину. В результате аварии пострадал один человек", – сказано в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
Ранее 23 июня на внешней стороне МКАД в районе 32 километра загорелся автомобиль "Лада". Телеканал Москва 24 опубликовал запись с видеокамер. На видео показано, как к горящей машине подходят пожарные, ударной волной их сбивает с ног. Благодаря специальным костюмам никто из пожарных не пострадал.
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