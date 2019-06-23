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19:21 (обновлено 23.06.2019 21:18)

Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео

происшествия ДТП эксклюзив

19:21

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Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео

На внешней стороне МКАД в районе 32 километра загорелся автомобиль "Лада". Телеканал Москва 24 опубликовал запись с видеокамер, которые запечатлели момент взрыва.

Когда к горящей машине подходят пожарные, ударной волной их сбивает с ног. Благодаря специальным костюмам никто из них не пострадал.

ЧП случилось в среднем ряду и почти полностью парализовало движение на этом участке кольцевой дороги.

Сейчас машину уже потушили и проезд открыли. К 9 часам вечера движение на этом участке восстановлено.

Ранее стало известно, что один человек получил травмы в результате аварии, произошедшей на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улице Нижняя Масловка. Столкнулись два автомобиля марки Skodа и одна машина марки Audi.

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происшествия ДТП эксклюзив

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