19 июня, 06:38Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на резервуаре с нефтью в Ростовской области
Фото: МЧС России
Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС России.
О пожаре в Азове стало известно утром 18 июня. Губернатор региона Василий Голубев заявлял, что возгорание произошло в результате атаки беспилотников. О пострадавших не сообщалось.
Позже Голубев отмечал, что рисков распространения огня на иные объекты в Азове, а также угроз для местных граждан не было выявлено.
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