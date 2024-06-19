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Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Глава Курской области добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Утром 18 июня возгорание произошло на территории резервуаров с нефтью в Азове Ростовской области после атаки беспилотников. По предварительным данным губернатора региона Василия Голубева, никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составляла 3 200 кубических метров.
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