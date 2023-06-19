Малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Из окна квартиры третьего этажа жилого дома на улице 1-ой Напрудной выпал малолетний ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"По предварительной информации, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован", – говорится в сообщении.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже на улице Большой Черкизовской в Москве. По предварительным данным, он упал, оперевшись на москитную сетку.

В результате инцидента мальчика госпитализировали. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

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