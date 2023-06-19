Двое из пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашлись, остальных ищут

Фото: ГУ МЧС России по КРЧ

Двое из пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов нашлись. Спасатели продолжают искать еще двоих членов группы. Об этом сообщается на странице ГУ МЧС России по КЧР в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что две участницы группы сами пришли на базу Архызского поисково-спасательного подразделения.

"По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", – сообщается в публикации.

Пострадавшие в результате падения решили остаться в палатке на месте случившегося. По информации объявившихся членов группы, у их товарищей есть продукты, которых хватит на 48 часов.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы 12 человек и 2 единицы техники. Для того, чтобы добрать до пострадавших туристов, предстоит преодолеть 28 километров.

Ранее сообщалось, что четыре туриста из Москвы вышли на маршрут в горной местности Зеленчукского района республики и пропали, МЧС организовало поиски.

Уточнялось, что группа отправилась в поход 12 июня из поселка Архыз и по плану должна закончить его 21 июня в селе Нижний Архыз.

18 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, которая является участницей зарегистрированной туристической группы, не выходит на связь.

На поиски пропавших отправили группу из трех человек из поисково-спасательного подразделения.



В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Москвы