Под обстрел ВСУ попали два села в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины атаковали поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность", – написал он.

Глава региона отметил, что в результате обстрела повреждения получили хозяйственные постройки в трех домах и несколько автомобилей. Старовойт заверил, что их владельцы получат необходимую помощь.

До этого ВСУ обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. В результате пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Врачи направили их в центральную районную больницу.

Ранее в поселке Глушково Курской области при обстреле со стороны ВСУ два человека получили ранения. По словам Старовойта, в результате обстрела были повреждены несколько магазинов в районе рынка и дома.

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