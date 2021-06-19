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Происшествия

20:00

Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолета в Кузбассе получат матпомощь

происшествия

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Семьи погибших и пострадавшие в результате крушения самолета в районе аэродрома Танай получат материальную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", – говорится в сообщении.

Размер выплат в пресс-службе не уточнили.

Ранее стало известно, что в Промышленновском районе Кемеровской области разбился самолет. На его борту в момент происшествия находились 17 парашютистов и два члена экипажа.

В Западно-сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было принято решение вернуться на аэродром вылета. Во время разворота самолет задел крылом кроны деревьев и потерпел крушение.

После падения самолета в Кемеровской области возбуждено уголовное дело

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