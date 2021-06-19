Число погибших при крушении L-410 в Кемеровской области выросло до 9

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Число погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

Он уточнил, что жертвами случившегося стали два члена экипажа и семь парашютистов. Двое спортсменов являлись инструкторами.

Врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов в разговоре с РИА Новости сообщил, что пострадавших отправили в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. При этом пятерых эвакуировали на вертолете, еще четверых доставили в медучреждение бригады скорой помощи.

Он отметил, что троих изначально направили в больницу поселка Промышленная, однако позже перенаправили в Ленинск-Кузнецкий.

Ранее стало известно, что в Промышленновском районе Кемеровской области разбился самолет. На его борту в момент происшествия находились 17 парашютистов и два члена экипажа.

В Западно-сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было принято решение вернуться на аэродром вылета. Во время разворота самолет задел крылом кроны деревьев и потерпел крушение.

