Энергоснабжение потребителей Крыма полностью восстановлено

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В Крыму полностью восстановлено энергообеспечение после массовых сбоев из-за сильных ливней. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней", – сказано в сообщении ведомства.

На полуостров обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

Реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту из-за таких погодных условий. Для людей отдых закончился раньше времени.

