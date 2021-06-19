Подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержан – СК

09:59
Фото: СК РФ
Подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержан, сообщается на сайте СК РФ. Уточняется, что мужчина уже был ранее судим.
"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый сотрудничает со следствием.
"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", – добавили в СК.
34-летняя Кетрин Сироу приехала в Нижегородскую область из Калифорнии. Девушка обучалась на адвоката в университете.
По данным следствия, 15 июня она села в неустановленное транспортное средство и уехала в направлении деревни Рекшино Борского района. В тот же день Сироу последний раз выходила на связь с матерью.
Позднее в результате поисково-спасательной операции тело девушки было обнаружено.
Ранее на озере Ханка в Приморье пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Уточняется, что ребенка обнаружили в тяжелом состоянии в лодке в семи километрах от привала, у него диагностировали переохлаждение. По факту исчезновения супругов заведено уголовное дело по статье убийство.
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