Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:59

Подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержан – СК

происшествия

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержан, сообщается на сайте СК РФ. Уточняется, что мужчина уже был ранее судим.

"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый сотрудничает со следствием.

"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", – добавили в СК.

34-летняя Кетрин Сироу приехала в Нижегородскую область из Калифорнии. Девушка обучалась на адвоката в университете.

По данным следствия, 15 июня она села в неустановленное транспортное средство и уехала в направлении деревни Рекшино Борского района. В тот же день Сироу последний раз выходила на связь с матерью.

Позднее в результате поисково-спасательной операции тело девушки было обнаружено.

Ранее на озере Ханка в Приморье пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Уточняется, что ребенка обнаружили в тяжелом состоянии в лодке в семи километрах от привала, у него диагностировали переохлаждение. По факту исчезновения супругов заведено уголовное дело по статье убийство.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать