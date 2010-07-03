Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Подмосковье

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Семь человек пострадали в результате аварии в Подмосковье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

"На 25 километре трассы М4 "Дон" в сторону области, в среднем ряду заглох автомобиль "Газель". В него врезался рейсовый автобус", – сказали в пресс-службе.

В результате аварии за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса и водители транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются подробности инцидента.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе произошло крупное ДТП. На 59-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовик.

