Два человека пострадали в ДТП в Замоскворечье

Автомобиль каршеринга врезался в столб в Замоскворечье

Два человека пострадали в аварии с участием машины каршеринга в Замоскворечье, сообщает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, ДТП случилось на Большой Серпуховской улице. Прокатный Hyundai Solaris врезался в мачту городского освещения. В результате столкновения кузов автомобиля деформировало. В салоне оказались зажаты два человека – водитель и его пассажир. Извлечь их удалось благодаря прибывшим пожарным и спасателям. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Крупное ДТП с участием машины каршеринга произошло на Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей в начале июня. При столкновении четырех автомобилей и рейсового автобуса пострадали шесть человек. Двоих эвакуировали в больницу на вертолете, это были пассажиры машины каршеринга.

