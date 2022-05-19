Депутат Госдумы Владивостока задержан на границе США – СМИ

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Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В думе Владивостока отметили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля. При этом он числится действующим депутатом думы.

"Он сделал ряд заявлений в феврале по поводу спецоперации <...> и вышел из партии", – отметили в думе.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн. Ее разыскивают в рамках уголовного дела. В 2021 году Штейн неоднократно задерживали вместе с участниками Pussy Riot.

Позднее Преображенский суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, повлекшему к массовому заражению людей, и назначил ей один год ограничения свободы.

До этого сообщалось, что глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

