Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В екатеринбургской больнице умер подозреваемый в тройном убийстве, передает пресс-служба управления СК по Свердловской области.

Причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По данным следствия, тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление. В результате его госпитализировали с пулевым ранением.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".