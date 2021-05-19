Умер щенок дорги, подаренный Елизавете II во время болезни супруга

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Умер щенок королевы Великобритании Елизаветы II, дорги по кличке Фергюс. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что питомца подарил ее сын принц Эндрю в марте, когда супруг королевы Филипп лежал в больнице. Тогда вместе с дорги Фергюс в Виндзорский замок привезли корги Муика.

По данным СМИ, щенок умер после того, как стало известно, что Елизавета II собирается уехать в свою резиденцию, замок Балморал в Шотландии, чтобы оплакать покойного супруга.

Фергюса назвали в честь дяди королевы, который погиб в 1915 году в битве при Лоосе во время Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что два щенка породы корги появились у британской королевы Елизаветы II. Собаки были подарены, когда королева осталась одна в Букингемском дворце в связи с болезнью ее супруга принца Филиппа.

Корги находятся в замке всего две недели.