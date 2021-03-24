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Общество

13:56

Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз

за рубежом общество

Фото: Ben Stansall/Pool via AP, File

У королевы Великобритании Елизаветы II родился еще один правнук. Таким образом, правительница стала прабабушкой в десятый раз. Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что у ее внучки Зары Тиндалл родился сын. Малыш, которого назвали Лукас Филип, появился на свет в воскресенье, 21 марта. Вес новорожденного составил 3,7 килограмма.

Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, а также олимпийской медалисткой в конном спорте. В июле 2011 года она вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла. Кроме того, у супругов также есть две дочери – шестилетняя Миа и двухлетняя Лена.

Ранее сообщалось, что два щенка породы корги появились у британской королевы Елизаветы II. Собаки были подарены, когда королева осталась одна в Букингемском дворце в связи с болезнью ее супруга принца Филиппа. Корги находятся в замке всего две недели.

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