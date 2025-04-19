За ночь силы ПВО сбили 2 вражеских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили прошедшей ночью 2 украинских беспилотника над регионами страны, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что силами ПВО было уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.

Ранее, днем 18 апреля, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Атака была отражена в период с 14:00 до 14:40 по московскому времени.

Также в ночь на 18 апреля силы ПВО сбили 56 вражеских БПЛА. Больше всего БПЛА – 27 – было уничтожено над территорией Воронежской области. Еще по 12 дронов перехвачены над Белгородской областью и акваторией Азовского моря, 3 – над Республикой Крым и по 1 – над Ростовской областью и Краснодарским краем.