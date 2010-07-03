Представитель Быкова опровергла информацию о диагнозе писателя

Представитель Дмитрия Быкова Светлана Большакова опровергла появившуюся в СМИ информацию об инфаркте головного мозга у писателя, сообщает Агентство "Москва". По ее словам, эти сообщения – ложь.
Главный редактор журнала "Собеседник" Юрий Пилипенко также назвал информацию об инсульте у журналиста слухами.
Он подчеркнул, что недавно говорил с женой Быкова, и, по ее словам, перелет он перенес нормально и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Также он добавил, что пока прогнозов об отмене медикаментозной комы нет, поскольку состояние писателя остается стабильно тяжелым.
51-летнего Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился. Писатель находится в медикаментозной коме.
Жена Быкова Ирина Лукьянова рассказала, что состояние ее мужа не изменилось. Ранее она говорила, что он в стабильно тяжелом состоянии.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что у Быкова нет нарушений мозгового кровообращения и центральной нервной системы. Накануне журналиста перевезли из Уфы в одну из федеральных клиник в Москве. Такое решение приняли врачи после консилиума.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее отметила, что состояние писателя связано с хроническим заболеванием.
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