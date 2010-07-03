Сообщение о минировании многоэтажки в ТиНАО не подтвердилось

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Угроза взрыва в многоэтажке в ТиНАО не подтвердилась. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Проверку дома завершили, угроза оказалась ложной", − уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что жильцов дома не эвакуировали.

Ранее в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" жилого дома № 12 на улице Летчика Грицевца в поселении Внуковское. На место выехали оперативники, которые провели тщательную проверку здания.

Этот эпизод стал еще одним в череде анонимных угроз о якобы заложенных в столице взрывных устройствах. Так, 18 апреля после аналогичного анонимного сообщения пришлось эвакуировать около шести тысяч человек.

В этом году волна сообщений о "минировании" объектов прокатилась по столичному региону в конце января. Правоохранители регулярно проводили эвакуацию в школах и вузах, а также в ТЦ, управах и больницах. В ходе проверок выяснилось, что все угрозы были ложными.