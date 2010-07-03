Тысячи человек эвакуированы в столице из-за угроз взрывов

Около шести тысяч человек эвакуировали после серии сообщений о заложенных взрывных устройствах по всей Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Людей эвакуировали по адресам: 3-й Хорошевский проезд, дом 1 корпус 3; улица Спартаковская, дом 2/1, строение 3; улица Гольяновская, дом 3а, корпус 1; улица Смирновская, дом 1; Средняя Калитниковская улица, дом 30; улица Кедрова, дом 14.

Также эвакуировали людей из здания Московского государственного строительного университета (МГСУ) на северо-востоке столицы.

"От анонима поступила информация о бомбе, заложенной в здании МГСУ на Ярославском шоссе. Эвакуированы около пяти тысяч человек", – сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что по данным адресам работают сотрудники полиции, помещения проверяют.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы в конце января. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. В конце марта эвакуировали людей из мечети на улице Хачатуряна.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.