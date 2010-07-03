Многоэтажку в ТиНАО проверяют из-за угрозы "минирования"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Многоэтажку в поселении Внуковское в ТиНАО проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Поступила угроза взрыва в жилом доме № 12 на улице Летчика Грицевца в поселении Внуковское", − уточнил собеседник агентства. По его словам, сотрудники оперативных служб уже начали проверку здания.

Накануне из-за угроз о заложенных взрывных устройствах в столице эвакуировали около шести тысяч человек. В частности, после сообщения о бомбе эвакуацию провели в здании Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Анонимные сообщения о якобы заложенных в столичном регионе взрывных устройствах начали поступать в полицию в конце января. После таких звонков правоохранители регулярно проводили эвакуацию в школах и вузах, а также в ТЦ, управах и больницах. Предыдущая масштабная волна "минирований" прокатилась по российским регионам осенью 2017 года. Только в Москве ущерб от эвакуаций оценили в 150 миллионов рублей.