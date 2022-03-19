В Москве задержали координатора "Левого фронта" Удальцова за опрос о спецоперации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Полиция задержала в Москве координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и члена организации Евгения Ефремова за проведение опроса о специальной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Виолетту Волкову.

Отмечается, что задержание произошло возле метро "Университет".

"Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций", – сказала Волкова.

По словам адвоката, Удальцова задержали из-за якобы поступившей от граждан жалобы, что мужчины пристают к людям на улице. Волкова сказала, что задержанный находится в ОМВД "Раменки".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

