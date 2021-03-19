Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:49

Второго ребенка извлекли из-под завалов на месте взрыва в Химках – СМИ

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва, он без сознания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Достали второго ребенка – без сознания", – сказал собеседник агентства.

До этого спасатели извлекли из-под завалов ребенка, а также одного погибшего.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел взрыв, после которого обрушились перекрытия.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар, который произошел в результате взрыва, удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.

Как добавили в МЧС, площадь обрушения между этажами в результате взрыва составила 25 квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать необходимую помощь жильцам дома.

В министерстве энергетики добавили, что временно от газоснабжения отключили 36 квартир. По предварительным данным МЧС, причиной ЧП в доме стал взрыв газовоздушной смеси.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать