Второго ребенка извлекли из-под завалов на месте взрыва в Химках – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Второго ребенка извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковных Химках после взрыва, он без сознания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Достали второго ребенка – без сознания", – сказал собеседник агентства.
До этого спасатели извлекли из-под завалов ребенка, а также одного погибшего.
Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел взрыв, после которого обрушились перекрытия.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар, который произошел в результате взрыва, удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.
Как добавили в МЧС, площадь обрушения между этажами в результате взрыва составила 25 квадратных метров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать необходимую помощь жильцам дома.
В министерстве энергетики добавили, что временно от газоснабжения отключили 36 квартир. По предварительным данным МЧС, причиной ЧП в доме стал взрыв газовоздушной смеси.