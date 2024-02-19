19 февраля, 22:11Происшествия
В Винницкой области Украины подорвали железнодорожные пути – СМИ
Фото: AP Photo/Leo Correa
Железную дорогу подорвали в Винницкой области Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.
Инцидент, как уточнили в изданиях, произошел утром 16 февраля в поселке Серебрия Могилов-Подольского района. Из-за подрыва железнодорожного полотна машинист был вынужден применить экстренное торможение. При этом вагоны поезда не были повреждены в результате происшествия.
"При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия", – подчеркнули в издании.
В связи с подрывом Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело.
Ранее сообщалось, что восемь вагонов с зерном утром 18 мая 2023 года сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Спикер парламента региона Владимир Константинов заявил, что причиной инцидента послужил подрыв.
В результате происшествия никто не пострадал. Техническое движение на месте диверсии было восстановлено уже к вечеру 18 мая. После повреждения железной дороги в Крыму было возбуждено уголовное дело о теракте.
В Крыму продлили ограничение на движение пригородных поездов из-за ЧП
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