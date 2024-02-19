В Винницкой области Украины подорвали железнодорожные пути – СМИ

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Железную дорогу подорвали в Винницкой области Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент, как уточнили в изданиях, произошел утром 16 февраля в поселке Серебрия Могилов-Подольского района. Из-за подрыва железнодорожного полотна машинист был вынужден применить экстренное торможение. При этом вагоны поезда не были повреждены в результате происшествия.

"При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия", – подчеркнули в издании.

В связи с подрывом Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело.

Ранее сообщалось, что восемь вагонов с зерном утром 18 мая 2023 года сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Спикер парламента региона Владимир Константинов заявил, что причиной инцидента послужил подрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. Техническое движение на месте диверсии было восстановлено уже к вечеру 18 мая. После повреждения железной дороги в Крыму было возбуждено уголовное дело о теракте.



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