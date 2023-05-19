Уголовное дело о теракте завели после повреждения железной дороги в Крыму – СМИ

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Уголовное дело о теракте возбудили после повреждения железной дороги в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее жители соседнего села рассказали, что перед сходом вагонов в Симферопольском районе был отчетливо слышан взрыв, в домах задребезжали окна.

По уточненным данным экстренных служб, при крушении грузового состава на перегоне Чистенькая – Почтовая было повреждено 130 метров железнодорожного полотна.

В результате ЧП изменился маршрут движения пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург, в котором ехали 170 пассажиров, а также 18 пригородных электричек из Севастополя в Симферополь и обратно.

К ликвидации последствий привлекли 130 человек и 30 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда. К вечеру того же дня движение на участке возобновилось.

Утром 18 мая восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Крымская железная дорога сообщила, что инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц.

Спикер парламента региона Владимир Константинов заявил, что причиной аварии на железной дороге стал подрыв. Перед аварией прогремел взрыв.

В результате схода вагонов с зерном никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Техническое движение на месте диверсии было восстановлено уже к вечеру 18 мая.

