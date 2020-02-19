Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в здании пилорамы в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в рабочем поселке Дальнее Константиново. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне крупный пожар произошел в торговом центре в Баку. Инцидент произошел в пригороде столицы Азербайджана в ТЦ "Садарак". Был объявлен повышенный ранг сложности. С огнем боролись 125 человек при помощи 23 единиц техники.

В этот же день огонь охватил многоэтажный жилой дом в столичном районе Отрадном. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Из огня были спасены три человека.

