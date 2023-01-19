МГУ проверит информацию об избиении 72-летней сотрудницы физфака

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова проведет проверку после сообщений об избиении охранником учреждения 72-летней сотрудницы факультета физики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"Приказом [исполняющего обязанности декана физфака Владимира Белокурова] от 18 января 2023 года создана специальная комиссия для служебной проверки, которая должна изучить записи камер видеонаблюдения, опросить свидетелей данного происшествия и установить все факты и обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по результатам проверки в университете намерены разработать меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о госпитализации 72-летней инженера факультета с переломами пальцев, ушибами и гематомами. После оказания помощи ее отпустили, полиция начала проверку.

До этого житель Новосибирска сломал 16-летней девушке нос после ее замечания в его адрес. Во время прогулки на собаку девочки налетела собака 37-летнего мужчины. Между хозяевами питомцев произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник схватил школьницу за куртку, а затем ударил ее в область носа.



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