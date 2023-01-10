Суд арестовал мужчину, справлявшего нужду в вагоне метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Суд в Москве назначил административный арест сроком 14 суток 20-летнему жителю Белгородской области, который справлял нужду на сиденья вагона в столичной подземке. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что факт нарушения был зафиксирован во время мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками правоохранительных органов. Молодого человека нашли и задержали на станции "Цветной Бульвар", после чего доставили в отдел полиции.

"Молодой человек, игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, справлял нужду на сиденья вагона, тем самым выражая оскорбительное отношение и неуважение к присутствующим в вагоне пассажирам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Суд же признал его виновным в содеянном.

Ранее в Москве задержали мужчину, который избил пенсионера на станции метро "Баррикадная". При посадке в вагон между ними произошла перепалка, во время которой пожилой мужчина оттолкнул оппонента, из-за чего тот упал. После этого второй вытащил пенсионера из поезда и начал бить по голове.



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