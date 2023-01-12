Белгородский священник угрожал избить мужчину кадилом на похоронах

Фото: Агентство "Москва"

Белгородский священник угрожал избиением кадилом на похоронах в селе Неклюдове Шебекинского округа. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на представителей в Белгородской и Старооскольской епархии.

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. На похоронах пожилой женщины священник пригрозил одному из мужчин, что ударит его по лицу металлическим сосудом.

В епархии заявили, что после этого случая священника отправили в монастырь, чтобы он "подумал о своем поступке". Также представители уточнили, что у родственников умершей нет к нему претензий. Они попросили повторно провести отпевание.

"Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понес наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный", – отметили представители Белгородской и Старооскольской епархии.

По их словам, такое поведение для священника неприемлемо.

Ранее директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус рассказал, что примерно 1% верующих в России обращаются в церковь с просьбой об изгнании бесов.

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