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Белгородский священник угрожал избить мужчину кадилом на похоронах
Фото: Агентство "Москва"
Белгородский священник угрожал избиением кадилом на похоронах в селе Неклюдове Шебекинского округа. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на представителей в Белгородской и Старооскольской епархии.
Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. На похоронах пожилой женщины священник пригрозил одному из мужчин, что ударит его по лицу металлическим сосудом.
В епархии заявили, что после этого случая священника отправили в монастырь, чтобы он "подумал о своем поступке". Также представители уточнили, что у родственников умершей нет к нему претензий. Они попросили повторно провести отпевание.
"Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понес наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный", – отметили представители Белгородской и Старооскольской епархии.
По их словам, такое поведение для священника неприемлемо.
Ранее директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус рассказал, что примерно 1% верующих в России обращаются в церковь с просьбой об изгнании бесов.
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