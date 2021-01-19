Белгородский журналист спас тонущую собаку из ледяной воды

В Старом Осколе спасли собаку, которая провалилась под лед

Журналист в Старом Осколе сумел спасти собаку, которая провалилась под лед. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина оказался у пруда для съемок сюжета. В тот же момент на берегу водоема появились дети, которые просили помочь их собаке – питомец провалился в полынью.

Несмотря на 20-градусный мороз, журналист нырнул в воду и сумел вытолкнуть пса на лед. Собаку укутали и оставили отогреваться в машине. Сам мужчина долго не мог выбраться, потому что лед под ним крошился, однако спасательная операция увенчалась успехом.

Похожая история произошла в ноябре 2020 года в Нижнем Тагиле. Тогда на помощь попавшей в беду собаке прибыли спасатели. Сотруднику экстренной службы пришлось ползти до полыньи и проламывать лед своим телом.

