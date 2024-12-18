ТАСС: второй фигурант по делу о теракте в парке "Зарядье" объявлен в международный розыск

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Следователи объявили в международный розыск второго фигуранта уголовного дела о теракте в московском парке "Зарядье", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, и был объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Ранее сотрудники СК завершили расследование убийства инспектора МАДИ в парке "Зарядье" в декабре 2022 года, дело было переквалифицировано в теракт.

Обвинения в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации были предъявлены бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По данным следствия, он присягнул на верность "Исламскому государству" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России). Ахьядов был завербован в Турции. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители уточнили, что обвиняемый хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где было много отдыхающих. Однако в темноте он перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за формы. При задержании после убийства Ахьядов оказывал сопротивление, распылив газовый баллончик в сторону полицейского.

31 декабря 2022 года подозреваемый нанес сотруднику МАДИ 16 ножевых ранений на парковке в парке Зарядье. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя несколько дней Тверской районный суд столицы арестовал Ахьядова.