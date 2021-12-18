СК в Петербурге начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами

18 декабря, 23:20
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
В Санкт-Петербурге следственные органы организовали проверку после того, как семимесячный ребенок попал в больницу с ожогами. Об этом сообщили в городском ГСУСК РФ.
В ведомстве уточнили, что семимесячный мальчик был госпитализирован с термическими ожогами 17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов.
"По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
До этого в аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге сообщили, что мать мальчика была пьяна в момент прибытия органов полиции. От оказания медицинской помощи своему малолетнему сыну она категорически отказывалась.
Отец ребенка с ними не проживал, а находился в другом субъекте РФ. Во время беседы с органами правопорядка сообщил о желании приехать в Санкт-Петербург за ребенком в течении семи дней.
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