В Петербурге ребенок получил ожоги, пока его мать употребляла алкоголь

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В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного ребенка с двух-трехдневными ожогами и истощением. Его мать была пьяной и не могла помочь малышу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге.

"Ребенок поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, с застарелыми двух-трех суточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность", – говорится в сообщении.

Известно, что мать малыша занимает одну комнату в коммунальной квартире. По словам ее соседей, женщина склонна к употреблению алкоголя. Она была пьяна и в момент прибытия органов полиции. От оказания медицинской помощи своему малолетнему сыну категорически отказывалась.

По данным аппарата, женщина на комиссии по делаем несовершеннолетних не состояла, к уголовной ответственности не привлекалась.

Также уточняется, что отец ребенка с ними не проживал, а находился в другом субъекте РФ. Во время беседы с органами правопорядка сообщил о желании приехать в Санкт-Петербург за ребенком в течении семи дней.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.