У директора детдома в Якутии выманили 70 тыс рублей на подарки "проверяющим"

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Фото: depositphotos/LUNNO
Директор детдома в арктическом районе Якутии перевела мошенникам свыше 70 тысяч рублей. Женщину убедили, что на эти деньги закупят цветы и шампанское для проверяющих. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, директору позвонил неизвестный мужчина, который представился работником надзорного органа. Он заявил, что инспекторы из Москвы проведут в детских учреждениях проверку соответствия санитарным требованиям.
"Мошенник убедил директора, что необходимо преподнести цветы проверяющим. Женщина незамедлительно направила на указанный счет 20 400 рублей... Директору снова позвонили и на этот раз попросили еще раз перевести деньги. Плохой тон преподносить цветы без конфет, а к конфетам необходимо шампанское", – заявили в пресс-службе МВД.
За конфеты женщина заплатила 18 тысяч рублей, за 4 бутылки шампанского – еще 33 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.
Ранее в декабре пенсионерка из Москвы передала 2,5 миллиона рублей человеку, который выдавал себя за курьера банка. Мошенник заявил, что ему необходимо передать деньги "в целях сохранения".
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