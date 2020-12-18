Отсидевший за убийство отца мужчина задержан по подозрению в убийстве матери

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который отсидел 10 лет за убийство отца, подозревается в том, что зарезал мать. Об этом сообщают "Дни.ру".

По версии следствия, 16 декабря во время ссоры с 74-летней матерью подозреваемый нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина умерла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить родителя на почве раздела недвижимости.

Кроме того, сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.