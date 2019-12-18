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Общество

18 декабря, 23:42

Суд отпустил под домашний арест экс-заведующую роддомом №27

происшествия общество

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пресненский районный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшей заведующей филиалом московского родильного дома №27 Марине Сармосян. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

8 декабря Савеловский районный суд заключил экс-заведующую под стражу по делу о халатности. Предполагалось, что она останется под арестом до 6 февраля. Изначально ходатайство о изменении меры пресечения удовлетворено не было.

В декабре руководство роддома №27 при городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого уволили после многочисленных жалоб пациентов.

Проверка была организована после публикации в соцсетях одной из женщин, рожавшей в учреждении. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, таких как выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга и остался инвалидом.

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что решение суда о заключении Сармосян под стражу стало потрясением для медицинской общественности. Пациентки и коллеги начали собирают подписи с требованием прекратить уголовное преследование.

Главврача московского роддома арестовали по делу о халатности из-за жалоб

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