Последние пострадавшие в Доминикане россияне возвращаются домой

21:16
Фото: diariolibre.com
Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы из РФ возвращаются домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Ростуризм с первого дня принимал участие в координации вопросов лечения и организации эвакуации пострадавших на родину. Для этого был создан ситуационный штаб, куда вошли представители туроператора, принимающей стороны, страховой компании и правозащитных организаций.
"Осуществлялось постоянное взаимодействие со всеми участниками процесса в круглосуточном режиме. Пациенты, проходившие лечение, получали необходимый медицинский уход и отправлялись на родину при первой возможности ближайшими рейсами", – уточнили в ведомстве.
Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.
В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.
Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.
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