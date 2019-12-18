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Происшествия

21:16

Последние пострадавшие в Доминикане россияне возвращаются домой

происшествия

Фото: diariolibre.com

Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы из РФ возвращаются домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 27 ноября аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ростуризм с первого дня принимал участие в координации вопросов лечения и организации эвакуации пострадавших на родину. Для этого был создан ситуационный штаб, куда вошли представители туроператора, принимающей стороны, страховой компании и правозащитных организаций.

"Осуществлялось постоянное взаимодействие со всеми участниками процесса в круглосуточном режиме. Пациенты, проходившие лечение, получали необходимый медицинский уход и отправлялись на родину при первой возможности ближайшими рейсами", – уточнили в ведомстве.

Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов.

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

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