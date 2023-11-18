Спасатели МЧС тушат пожар на крыше гостиницы в Свердловской области

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Спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча квадратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Сообщается, что возгорание кровли гостиницы произошло на площади одна тысяча квадратных метров. Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как отметили в ведомстве, по предварительной информации пострадавших нет.

Ранее две женщины погибли из-за пожара в квартире на 9-м этаже жилого дома в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Точная причина пожара в доме на Стрелецкой улице станет известна после пожарно-технической экспертизы. В настоящее время ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.