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Происшествия

18:35

Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туле

происшествия регионы ДТП

Фото: vk.com/71mchsgovru

Десять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Туле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД РФ.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Скуратовской Тулы. Авария случилась в результате столкновения автомобиля Ford EcoSport и микроавтобуса Peugeot Boxer (маршрут № 62).

"По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых два водителя транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса, трое из них несовершеннолетние", – отметили в ведомстве.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они работают над ликвидацией последствий аварии. Кроме того, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее ДТП произошло в Люблине из-за столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи. Сообщалось, что последняя выехала на полосу встречного движения с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате инцидента пострадали три человека.

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