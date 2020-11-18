Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Люблине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате аварии с машиной скорой помощи в столичном районе Люблино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

ДТП произошло на улице Верхние Поля, дом 71.

"Гражданин 1964 года рождения, управляя машиной скорой помощи марки Ford, с включенными световыми и звуковыми сигналами выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной Hyundai Solaris", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в аварии пострадал водитель Hyundai и два фельдшера скорой помощи.

Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на 35-м километре ЦКАД в Одинцовском городском округе. Машина Foton стояла на обочине в тот момент, когда в нее врезался грузовик с полуприцепом.