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Москва 24

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Происшествия

20:09

Полиция не подтвердила кражу Настей Рыбкой телефона в "Москва-Сити"

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В полицию поступило заявление о краже двух тысяч евро и телефона в апартаментах "Москва-Сити", передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

При этом там не подтвердили, что кражу совершила Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Ранее информацию об этом распространяли в СМИ.

Уточнялось, что в правоохранительные органы обратилась 34-летняя безработная жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что отдыхала вместе с Вашукевич, а потом заметила пропажу денег, телефона и личных вещей. Это произошло в апартаментах башни "Око" делового центра "Москва-Сити".

Ранее Вашукевич сообщила о планах пойти в политику. Она собирается баллотироваться в парламент Белоруссии. Модель призналась, что хотела бы передать людям свои знания, но выдвинуть кандидатуру на место муниципального депутата в этом году она не успела.

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