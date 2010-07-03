Опубликовано видео работ по ликвидации возгорания в автосервисе в Строгине

Работу пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания площадью 600 квадратных метров в автосервисе на улице Маршала Прошлякова сняли с коптера. Видеозапись предоставлена Агентством "Москва".

Пожар вспыхнул в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20, в понедельник утром, 18 ноября. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

Очевидцы рассказали, что все произошло очень быстро, никто не ожидал, что вспыхнет такой сильный пожар.

Также очевидцы сообщили, что в районе пожара чувствовался сильный запах гари и были слышны хлопки. В 10:58 пожар ликвидировали.