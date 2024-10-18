Milliyet: в Турции из-за преступной схемы врачей погиб 21 новорожденный

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По меньшей мере 21 новорожденный погиб в турецком Стамбуле из-за преступной схемы, в которую были вовлечены врачи, сообщает RT со ссылкой на издание Milliyet.

Подозреваемые переводили детей для дальнейшего обследования в те больницы, с которыми договаривались предварительно, для получения максимальной финансовой выгоды, указано в обвинительном заключении. При этом улучшение состояния новорожденных не было конечной целью медиков.

В СМИ подчеркнули, что в результате дети погибали из-за инфекций и нехватки врачей в больницах, куда они были направлены. При этом некоторые подозреваемые также проходят обвиняемыми по делам о продаже лекарств. В общей сложности в расследовании фигурируют десятки человек и 19 частных больниц. Лидер преступной группы может получить до 589 лет тюрьмы, а его пособники – от десяти до 437 лет заключения.

В 2023 году стало известно, что с июня 2015 года по июнь 2016 года в роддоме британского графства Чешир семь новорожденных погибли от рук медсестры Люси Летби. Суд присяжных признал ее виновной в их убийстве, а также в покушении на убийство еще шестерых детей.

По данным СМИ, Летби вводила младенцам в вены воздух или отравляла их инсулином. Также она перекармливала молоком детей, которые рождались недоношенными. При этом раскрыть мотивы преступницы так и не удалось.

После того как медсестру приговорили к 14 пожизненным срокам, британские активисты начали собирать деньги для апелляции по ее делу. Таким образом они надеялись обеспечить Летби справедливым судебным разбирательством, во время которого будут предоставлены достоверные доказательства.